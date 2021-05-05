Суд принял иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства

Пресненский суд Москвы принял к производству иск осуждённого борца с коррупцией Алексея Навального против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщает РИА Новости.
Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь суда Лела Кокая, уточнив, что досудебная подготовка назначена на 27 мая.
Напомним, что 16 ноября Навальный подал в суд на Пескова. Иск занесён в базу Пресненского районного суда Москвы. В графе "Категория дела" значится: "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам". Иск оставляли без движения для исправления недостатков.
Сам оппозиционер ранее объяснял причину желания подать иск. Навального задело обвинение в работе на ЦРУ США.
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