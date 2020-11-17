Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова

Политик Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Соответствующий иск занесен в базу Пресненского районного суда Москвы 16 ноября.

В графе "категория дела" значится: "О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам".

Ранее Навальный объяснил причину желания подать иск. Блогера задело обвинение в работе на ЦРУ.

"Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов... Однако здесь прямое утверждение от госчиновника, — заявил оппозиционер. — Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ".

Как на прошлой неделе писал amic.ru, Россия ввела ответные санкции против Евросоюза из-за принятых против российских чиновников мер в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.