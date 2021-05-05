В Барнауле начали ремонт Змеиногорского тракта за 136 млн рублей

Ремонтные работы начались на участке Змеиногорского тракта на участке между перекрестками с улицами Аванесова и Горнолыжная, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на ремонт выделено 136 млн рублей.
На первом этапе подрядчик проведет фрезерование старого покрытия и укрепит дефектные участки цементной смесью.
По контракту также запланировано устройство тротуара по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне. Эта велодорожка станет самой длинной в краевой столице.
Напомним, по нацпроекту в 2021 году ремонтно-строительные работы запланированы на 21 объекте общей протяженностью 20,66 км. С учетом мероприятий по безопасности дорожного движения, общая сумма средств на реализацию БКАД в 2021 году составит 907,21 млн рублей, больше половины из которых выделили из федерального бюджета.
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