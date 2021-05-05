Власти Барнаула выделили 24,5 млн рублей на расчеты пассажиропотоков

Мэрия Барнаула выделяет свыше двух десятков миллионов рублей на выполнение научно-исследовательской работы, связанной с разработкой проекта комплексной схемы транспортного обслуживания населения города общественным транспортом и проведением инструментального обследования пассажирских потоков.
Соответствующий тендер разместил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула на сайте Госзакупок. Начальная стоимость контракта 24,5 млн рублей.
От подрядчика требуется провести все необходимые измерения и вычисления, чтобы подготовить оптимальную схему движения общественного транспорта с учетом потребностей населения.
Заявки на участие в аукционе принимают до 2 июня 2021 года. 1.3. Выполнение работ по контракту планируют осуществить в два этапа. Первый – до 30 ноября 2021-го, второй – до 28 февраля 2022-го.
Напомним, в марте глава города Вячеслав Франк анонсировал реформирование системы пассажирских перевозок. Как объяснил мэр в ходе отчёта по итогам работы, "накопившиеся проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками". По его словам, общественный транспорт требует обновления, в связи с чем власти ведут переговоры с представителями госкорпорации ВЭБ.
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