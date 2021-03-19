Систему пассажирских перевозок собираются реформировать в Барнауле

Систему управления пассажирскими перевозками собираются пересмотреть в администрации Барнаула. По словам главы города Вячеслава Франка, отрасль больше всех пострадала в период пандемии.

Как объяснил мэр в ходе отчёта по итогам работы, в прошлом году значительно сократился выход подвижных составов на линию, наблюдается значительный дефицит кондукторов и водителей. Сейчас пассажиропоток выравнивается, однако пока ещё не восстановился полностью.

"Накопившиеся проблемы требуют пересмотра системы управления пассажирскими перевозками. В текущем году нам предстоит провести серьёзную научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, оптимизации маршрутной сети", – подчеркнул Франк.

Как отметил глава города, общественный транспорт требует обновления, и сейчас власти ведут переговоры с представителями госкорпорации ВЭБ.

Разговоры о повышении цен на проезд в общественном транспорте Барнаула начались ещё летом прошлого года, а 24 сентября 2020 года городской координационный совет по ценообразованию одобрил повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей. Однако окончательное решение откладывали из-за пандемии.

В феврале 2021 года мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что стоимость проезда вырастет уже в ближайшее время, однако даже это не поможет перевозчикам обновить парк техники, износ которой уже достиг 98%.

Каждая новость о повышении стоимости проезда вызывала у горожан волну возмущения. В октябре 2020 года барнаульские студенты провели пикет, в том числе и против отмены безлимитного проезда. 18 марта 2021 года активисты организации "Гражданский патруль" сообщили, что ведут сбор подписей против роста цен. По их мнению, жители начнут платить больше, а качество оказания услуг не повысится.

Сейчас власти задумались о вводе системы "брутто-контрактов". Деньги от пассажиров будут уходить напрямую в городской бюджет, а мэрия начнёт платить перевозчикам за каждый километр пробега, вне зависимости от пассажиропотока.