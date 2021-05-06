Главу Кузбасса Сергея Цивилёва могут назначить полпредом президента в СФО

Главу Кемеровской области Сергея Цивилёва называют одним из возможных кандидатов на должность полпреда президента в СФО. Эту информацию распространяют в политических Telegram-каналах.
В аппарате полпреда президента в СФО информацию не прокомментировали. Журналисты портала NGS.ru связались с Цивилёвым и узнали, что ему известно об этих слухах.
"Откуда у вас такая информация? Я об этом не знаю", – сказал чиновник.
Напомним, что бывший полпред президента в СФО Сергей Меняйло стал врио главы Северной Осетии. Меняйло был полпредом президента в Сибири на протяжении почти пяти лет – с 28 июля 2016 года. Он работал со сложными проблемами, среди которых – распространение коронавирусной инфекции, лесные пожары, паводок и подготовка к отопительному сезону.
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