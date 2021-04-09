Полпреда президента в Сибири назначили главой Северной Осетии

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о принятии отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначении на этот пост Сергея Меняйло, который до настоящего времени был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

"Назначить Меняйло Сергея Ивановича временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия – Алания, освободив его от занимаемой должности", – говорится в тексте документа.

Отметим, что до этого Сергей Меняйло был полпредом президента в Сибири на протяжении почти пяти лет – с 28 июля 2016 года. Всё это время держал на контроле наиболее сложные вопросы, в том числе распространение коронавирусной инфекции, лесные пожары, паводок и подготовку к отопительному сезону.

До этого с 2014 года занимал пост губернатора Севастополя. Вице-адмирал в запасе. Награждён орденами Александра Невского, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги" и медалью "За боевые заслуги". Более подробную информацию о биографии Сергея Меняйло читайте в справке amic.ru.