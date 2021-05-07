В Минэнерго уточнили условие бесплатной догазификации домов

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов уточнил правила участия в бесплатном проведении газа до участка. По его словам, критерием будет не площадь дома, а максимальный часовой расход газа.
"Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров в час для физических лиц", – цитирует его слова ТАСС.
Напомним, ранее генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов заявил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.
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