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Назван способ сбросить "зимний жир"

, ИА "Амител"
Для этого понадобится уделять себе от 20 минут ежедневно
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Чтобы сбросить набранный за зиму жир, нужно ежедневно уделять хотя бы 20 минут быстрым прогулкам, заявила диетолог-нутрициолог Арина Скоромная. Её слова приводит сайт радио Sputnik.

"Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъёма в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости", – рассказала специалист.

По словам Скоромной, чтобы избежать травм и проблем со стопой, для подобной прогулки лучше всего использовать обувь для бега: у таких кроссовок есть амортизация, а стопа в них стоит правильно.

При этом в городе из-за грязного воздуха ходить вредно. Поэтому если нет возможности выбраться на природу, то лучше заниматься в зале на беговой дорожке, заключила Скоромная.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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