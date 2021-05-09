Какие дороги перекроют в Барнауле 9 мая? Список

В центре Барнаула перекроют дороги 9 мая в связи с проведением торжественных мероприятий, посвящённых 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в мэрии, в День Победы для движения будут закрыты следующие участки улиц:
- по чётной и нечётной проезжим частям пр. Ленина от ул. Молодёжной до ул. Чкалова – с 08:00 до 12:00;
- по чётной и нечётной сторонам пр. Ленина от пр. Строителей до ул. Гоголя – с 13:00 до 16:00;
- по пр. Социалистическому от пр. Строителей до ул. Молодёжной – с 08:30 до 13:00;
- по ул. Чкалова от пр. Комсомольского до пр. Ленина – с 08:00 до 09:30;
- по пр. Социалистическому от ул. Молодёжной до ул. Мерзликина – с 08:30 до 20.00;
- по площади в районе Дворца культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21) – с 11:00 до 15:00.
Кроме того, в этот день будет по-другому организована и работа общественного транспорта. Ознакомиться со схемами движения можно на сайте городской администрации.
Напомним, 9 мая в Барнауле будет действовать традиционный запрет на продажу алкоголя. Купить пиво и крепкие напитки нельзя с 09:00 до 21:00.
Комментарии
А зачем дороги перекрывать в такой день?!