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Сухой закон. В Барнауле не будут продавать спиртное в День Победы

, ИА "Амител"
Купить алкоголь в краевой столице нельзя будет с 9 до 21 часа
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

9 мая в Барнауле будет действовать традиционный запрет на продажу алкоголя. Мера призвана обеспечить сохранение общественного порядка во время празднования Дня Победы и вводится в краевой столице уже на протяжении многих лет.

Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00. Оно касается как крепких напитков, так и пива.

Напомним, соответствующее постановление мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал ещё в середине апреля. Тогда же градоначальник потребовал от глав районов города довести эту информацию до торговых сетей.

Ранее amic.ru рассказал, как пройдёт 9 мая в Барнауле. Жителей краевого центра ждёт насыщенная программа, а завершится всё праздничными фейерверками.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.05.2021 07:17
- гость -

Господин Франк запретил поминать победителей по русскому обычаю
Щас ещё Губер откосивший от армии фронтовиков поздравит

9.05.2021 07:30
- гость -

А они не хотят полицаев заставить трудиться ?

9.05.2021 08:01
- гость -

во, 2 синяка проснулись. похмелиться не дали...

9.05.2021 08:34
Гость

Дело в том что кроме запретов от обоих эффектов не видно
Один на кладбище не пускает
Другой в лес и банально мусор на дачах сжечь...и много ещё чего запрещая
При этом не поясняя как людям быть, крутитесь сами

9.05.2021 08:37
Гость

Он не запретил торговлю, а рекомендовал ограничить, не предложив как быть ресторанам и нормальным магазинам
Зато пивняки в каждом доме чихали на все запреты и их никто не трогает

9.05.2021 09:26
- гость -

Еще пельмени запретите потому что закуска

9.05.2021 09:40
- гость -

Пейте самогон, гораздо лучше заводского пойла.

9.05.2021 09:53
- гость -

Дык, для фронтовиков это святое - 100 грамм, как серп и молот и красное знамя победы!!!

9.05.2021 09:57
- гость -

а чё до 9 и после 21 купить можно??? чё врать то!!!

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