Сухой закон. В Барнауле не будут продавать спиртное в День Победы

9 мая в Барнауле будет действовать традиционный запрет на продажу алкоголя. Мера призвана обеспечить сохранение общественного порядка во время празднования Дня Победы и вводится в краевой столице уже на протяжении многих лет.
Ограничение будет действовать с 09:00 до 21:00. Оно касается как крепких напитков, так и пива.
Напомним, соответствующее постановление мэр Барнаула Вячеслав Франк подписал ещё в середине апреля. Тогда же градоначальник потребовал от глав районов города довести эту информацию до торговых сетей.
Ранее amic.ru рассказал, как пройдёт 9 мая в Барнауле. Жителей краевого центра ждёт насыщенная программа, а завершится всё праздничными фейерверками.
Комментарии
Господин Франк запретил поминать победителей по русскому обычаю
Щас ещё Губер откосивший от армии фронтовиков поздравит
А они не хотят полицаев заставить трудиться ?
во, 2 синяка проснулись. похмелиться не дали...
Дело в том что кроме запретов от обоих эффектов не видно
Один на кладбище не пускает
Другой в лес и банально мусор на дачах сжечь...и много ещё чего запрещая
При этом не поясняя как людям быть, крутитесь сами
Он не запретил торговлю, а рекомендовал ограничить, не предложив как быть ресторанам и нормальным магазинам
Зато пивняки в каждом доме чихали на все запреты и их никто не трогает
Еще пельмени запретите потому что закуска
Пейте самогон, гораздо лучше заводского пойла.
Дык, для фронтовиков это святое - 100 грамм, как серп и молот и красное знамя победы!!!
а чё до 9 и после 21 купить можно??? чё врать то!!!