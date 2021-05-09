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Без ветеранов и "Бессмертного полка". Как прошёл парад Победы в Барнауле

, ИА "Амител"
В этом году День Победы праздновать разрешили, но в усечённом формате. Рассказываем и показываем, как это было

День Победы в Барнауле. Фото Екатерины Смолихиной

Парад Победы, несмотря на пандемию, в Барнауле всё-таки прошёл. Правда, посмотреть на солдат и кадетов вблизи зрителям не удалось – без спецпропусков за ограждения к площади Советов полиция не пропускала. Да и власти до последнего не давали информации о том, что параду – быть. Тем не менее праздник состоялся, а улицы наводнили сотни, а то и тысячи горожан. Корреспонденты amic.ru смогли побывать на параде, увидели его вблизи и рассказывают, как это было.

Три ветерана

Этот День Победы жители Барнаула решили не пропускать – несмотря на то, что пандемия ещё не закончена. Толпы молодёжи, стариков, семей с детьми гуляют по центральным городским площадям. Но среди них нет самых главных людей этого дня – ветеранов. В Алтайском крае их осталось около 400 человек, а в Барнауле живёт примерно 130, но на торжество в честь 76-летия со дня Победы на площадь Советов пришли только три участника войны.

Вместо большой привычной нам большой трибуны на площади – маленькая скамейка. На ней ветераны сидели в окружении своих внуков и правнуков. Остальные участники ВОВ либо не в состоянии прийти (многим уже за 90 лет), либо остались дома из соображений безопасности для здоровья, тем более что масочный режим на празднике соблюдали далеко не все горожане. Поэтому поздравления ветераны могли увидеть только по телевизору во время прямой трансляции.

Перед началом парада губернатор Алтайского края Виктор Томенко произнёс традиционную поздравительную речь: "Жители Алтайского края принимали участие во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны и обеспечивали страну продовольствием. Мы обязаны помнить о тех, кто воевал и кто трудился в тылу. Наши госпитали вернули в строй тысячи бойцов и командиров. Наша земля приняла десятки тысяч эвакуированных людей, в том числе и из блокадного Ленинграда. Дорогие ветераны, никто и никогда не сможет преуменьшить величие вашего подвига. От имени жителей Алтайского края поздравляю вас с праздником. Крепкого вам здоровья, сил, настроения, присутствия духа. Оставайтесь как можно дольше в строю. Вы – наша слава и гордость", – сказал с трибуны губернатор региона Виктор Томенко.

Короткое шествие

Парад Победы в этом году мог и не состояться – до последнего момента его проведение было под вопросом. Но всё-таки солдаты и кадеты промаршировали по парапету в честь ветеранов. Правда, парадное шествие прошло в усечённом формате – длилось меньше часа.

Открывали и закрывали шествие кадеты роты почётного караула. В параде участвовали курсанты БЮИ, ученики кадетских школ и училищ, юнармейцы, служащие космических и других частей Алтайского края. Так же в марше участвовали сотрудники МЧС, ФСИН и службы судебных приставов, музыкальный отряд. По парапету проехала военная и довоенная техника, но если раньше она была заполнена радостными пассажирами, то в этот раз автомобили были пустыми – социальную дистанцию в автомобиле соблюдать невозможно.

Самого многочисленного традиционного строя из обычных жителей города – "Бессмертного полка", в этом году тоже не было из-за пандемии. Но на улицах полно горожан, которые вышли на прогулку с портретами своих дедов, прадедов и прабабушек, воевавших в Великой Отечественной.

Парад завершился выступлением с выстрелами в воздух роты почётного караула. Привычных нам песен, танцев, выступлений оркестра и других военных бригад не было. Основные концерты в течение дня "разбросали" по всему городу, чтобы избежать слишком большого скопления людей в одном месте.

Праздник продолжается

"Нужно помнить о войне обязательно. Знать о том, что сделали наши предки, для того чтобы мы могли жить спокойно. Советские военные – это пример мужества, храбрости. А мы должны всегда чтить и уважать тех, кто, жертвуя собой, подарил нашим детям и внукам мирное небо над головой. И сколько бы лет ни прошло, праздновать День Победы", – поделился с корреспондентом amic.ru барнаулец.

В целом торжеством люди остались довольны, хоть и жалели, что в этом году праздник прошёл без ветеранов. Но накануне студенты и курсанты поздравили их, устроив концерты прямо под окнами участников ВОВ. Поэтому главные герои сегодняшнего дня, несмотря на их отсутствие на параде, всё равно не остались без подарков и внимания.

Праздновать победу прадедов горожане будут до позднего вечера, закончится это салютами в честь ветеранов в разных точках города.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

9.05.2021 16:05
- гость -

Когда виду молодых женщин в армии, нехорошее чувство появляется, что мужчин не хватает, ведь задачи женщины другие: рожать, растить, лечить.

9.05.2021 16:37
- гость -

Свободу Николаю Платошкину и всем политзаключеннымм!

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