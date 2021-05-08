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Со слезами на глазах. Студенты спели барнаульским ветеранам под окнами в честь Дня Победы

, ИА "Амител", Полина Жданова
Многие ветераны уже не могут прийти на праздник сами, поэтому волонтёры привезли концерт и подарки к ним домой

Выступления выездных бригад для ветеранов ВОВ. Фото Полины Ждановой

Выездные праздничные концерты в честь Дня Победы провели под окнами барнаульских ветеранов ВОВ волонтёры из медицинского и педагогического университетов. Они исполнили известные военные песни и подарили ветеранам цветы и подарки. Большинство героев войны уже не в состоянии выходить из квартир, поэтому они смотрели выступления с балконов. За день студенты провели 36 мини-концертов. Корреспондент amic.ru Полина Жданова побывала на нескольких из них, поздравила участников ВОВ с праздником и выяснила, почему военные песни вызывают слёзы не только у ветеранов, но и случайных прохожих.

"Надо дожить до ста"

Василию Тимофеевичу Пятковскому 94 года. И он – один из 36 ветеранов Великой Отечественной, который вышел на улицу и посмотрел праздничный концерт от студентов Алтайского педагогического университета. Несмотря на боли в ноге (ветерану недавно сделали операцию), он бодро прослушал все песни, пританцовывая и подпевая вокалисткам. А после рассказал свою историю.

"Пять лет службы в армии – прошел всю войну, сорок четыре года труда – после. Считаю себя везучим, всё давалось мне легко. Только в этом году здоровье вот подкачало – хожу с тростью. Но мы с врачом договорились, что я вылечусь и точно доживу до ста лет и отпраздную 80-летие Победы", – сказал Василий Тимофеевич.

Ветеран охотно общался с волонтёрами и позировал для фотографий. А вот другой зритель – 95-летний Август Давыдович Бескровный – выходить на улицу уже не может. Но это не помешало ему посмотреть на выступающих из окна, помахать им руками и покричать радостные слова благодарности за внимание.

"Я уже плохо себя чувствую, болею. Но мне так понравились песни, что я дослушал все до конца! Играли как на подбор мои самые любимые. Лет сорок назад я и сам их играл и пел, был профессиональным баянистом. Поэтому концерт для меня – это очень приятный сюрприз", – поделился с amic.ru Август Давыдович.

Но участники ВОВ – не единственные, кто слушал и подпевал военные песни. Прохожие и жители соседних домов и подъездов стягивались к балконам ветеранов и пели вместе с ними. И плакали – тоже. День Победы, говорили горожане, – для всех очень важный праздник. Практически в каждой семье кто-то воевал. А такие композиции, как "Белые журавли" и "Нам нужна одна победа", с первых нот вызывали слёзы даже у молодых, далёких от военного времени (и да, корреспондент amic.ru тоже не мог не прослезиться, особенно на "журавлях", – прим. автора).

"Мои мама и папа оба воевали. Они закончили школу в 1941 и сразу пошли на фронт. Прошли всю войну. Я каждый год жду 9 мая, для меня это самый большой праздник, и я к нему тщательно готовлюсь. Каждый год ходим с внуком на "Бессмертный полк". День Победы для меня гораздо важнее, чем Новый год или любое другое торжество", – рассказала одна из зрительниц. Она плакала, потому что женщина-ветеран, которую поздравляли студенты, была очень похожа на её маму.

Главное – внимание

Акцию "Фронтовые бригады" организовал комитет по молодёжной политике Барнаула. Мини-концерты из пяти композиций пели студенты медицинского и педагогического вузов. Они объехали со своими программами 36 ветеранов в разных районах города. В некоторых дворах вокалисткам пришлось петь прямо на проезжей части, но автомобилисты отнеслись к этому с пониманием.

"Мы решили провести эту акцию, потому что многие ветераны из-за состояния здоровья уже не могут посещать массовые мероприятия. В Барнауле осталось около 130 участников Великой Отечественной, но мы объехали только 36 человек – это те ветераны, которые были в состоянии или выйти на улицу, или хотя бы с балкона послушать песни и поздравления. Хотелось бы объехать больше, но, к сожалению, большинство стариков были не совсем здоровы на момент проведения акции", – сказала главный специалист по молодёжной политике Барнаула Галина Берлизова.

Помимо песен, старикам раздали подарки и цветы – красные гвоздики – символ военных лет. Сами выступающие во время концертов не могли удержаться от слёз – так их растрогали машущие руками из окон и подпевающие ветераны.

Напомним, что выездные бригады пели для ветеранов на таких улицах, как Чудненко, Антона Петрова, Панфиловцев и других. Среди поздравленных ветеранов были: Матрёна Андрейченко, Лев Малиновский, Альберт Лисафин, Надежда Мордовцева.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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