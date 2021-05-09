Глава Минздрава Омской области пропал на охоте

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как отправился на охоту, сообщает издание "Коммерческие вести" со ссылкой на свои источники.
По информации правоохранителей, 49-летний житель Омска уехал с охотбазы в лесной массив на квадроцикле 7 мая около 16 часов и больше не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
До следующего дня знакомые искали его самостоятельно. Поиски не увенчались успехом, и тогда они обратились в полицию.
Высокопоставленного чиновника ищут полицейские, сотрудники Росгвардии и охотинспекторы. В поисковой операции задействовали вертолеты.
Александр Мураховский в ноябре 2020 года назначен на должность главы Минздрава Омской области. Ранее он был главврачом больницы, в которую после отравления попал борец с коррупцией Алексей Навальный.
Напомним, 26 марта ушёл из жизни заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 заслуженный врач России Рустам Агишев. Ему было 63 года. Он был заведующим отделения травматологии и ортопедии омской больницы, где лечили Навального.
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