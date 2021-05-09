Первые яблони расцвели в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Яблони уже цветут и пахнут на улицах Барнаула. Жаркая и сухая погода, установившаяся в регионе, способствовала пробуждению природы как раз ко Дню Победы.
Ранее метеорологи дали прогноз погоды на лето в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Специалисты ожидают, что в регионе будет большой объём осадков – выше, чем обычно.
Аналогичная ситуация прогнозируется и в Новосибирской области. Кроме того, в этих сибирских регионах холоднее многолетних норм окажется август.
Комментарии