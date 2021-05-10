Пятикратный чемпион России по мотокроссу погиб на тренировке

Пятикратный чемпион России по мотокроссу в классе "мотоциклы с коляской" Роман Кох погиб от тяжелой травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает ТАСС.
По информации Центра технических видов спорта Свердловской области, спортсмен допустил падение, что и стало причиной смертельных телесных повреждений.
Прощание с ним состоится 12 мая в 13:00 по адресу: Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 19а.
Роману Коху было 33 года. Он выступал за команду ЦТВС Каменска-Уральского. Проживал в городе Верхняя Пышма.
Несколькими днями ранее мотоциклист погиб в результате ДТП в Республике Алтай. У водителя не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован.
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