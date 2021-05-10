Соцсети: Медвежонка заметили в одном из барнаульских дворов

Подписчики сообщества Barnaul22 опубликовали видо, снятое, якобы, в одном из дворов города. Мужчина снял медвежонка, который бегает по детской площадке.
"Вот так вот медведи гуляют по двору... Сибирь", — прокомментировал ситуацию автор ролика.
Сообщается, что мишку заметили на Деповской. Возможно, это двор дома по адресу Брестская, 20/Деповская, 16.
В правоохранительных органах отметили, что на данный момент сообщения о диком звере не поступали. Видеоролик может быть снят не в Барнауле. Полицейские проверяют информацию.
Ранее представитель регионального Минприроды Евгений Батурин рассказал о том, что медведи в Алтайском крае уже проснулись. Их начали замечать в южных и предгорных районах.
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