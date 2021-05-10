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Домашние животные "помогают" мошенникам обманывать людей

, ИА "Амител"
Тем, кто желает приобрести себе питомца, стоит быть внимательнее
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Мошенники придумали новую схему обмана людей. Теперь они наживаются на тех, кто хочет купить себе домашнее животное, сообщает "РГ".

Адвокат Виталий Ревзин в беседе с изданием пояснил, что злоумышленники просят перевести им предоплату, а после привозят питомца, который совсем не похож на того, что был в объявлении. Покупатель может попросить вернуть ему деньги, а продавцы обещают отдать средства после того, как продадут животное. Своё обещание они не сдерживают. 

Юрист советует писать претензии на площадку, где размещалось объявление, а также обращаться за помощью к специалистам, которые помогут вам вернуть свои деньги. 

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных служб – газовиками или сантехниками.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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