Алтайский край оказался в списке лидеров по количеству совершенных преступлений

Алтайский край оказался в числе лидеров по количеству преступлений, совершенных в первом квартале 2021 года. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ.
За квартал в регионе совершили 9546 преступлений. С этим показателем Алтайский край оказался на 16-м месте в рейтинге. Первые три строчки занимают Москва, Краснодарский край и Московская область.
Кемеровская, Новосибирская области и Красноярский край опередили Алтай. Они занимают 10, 12 и 11 места соответственно.
Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин 26 февраля попросил прокуроров Алтайского края усилить работу по пресечению нарушений прав людей. По его мнению, эффективная работа в этом направлении может снизить напряженность в обществе.
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