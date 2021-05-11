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Алтайский край оказался в списке лидеров по количеству совершенных преступлений

, ИА "Амител"
Регион попал в топ-20
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край оказался в числе лидеров по количеству преступлений, совершенных в первом квартале 2021 года. Такие данные приводит Генпрокуратура РФ.

За квартал в регионе совершили 9546 преступлений. С этим показателем Алтайский край оказался на 16-м месте в рейтинге. Первые три строчки занимают Москва, Краснодарский край и Московская область. 

Кемеровская, Новосибирская области и Красноярский край опередили Алтай. Они занимают 10, 12 и 11 места соответственно. 

Ранее заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин 26 февраля попросил прокуроров Алтайского края усилить работу по пресечению нарушений прав людей. По его мнению, эффективная работа в этом направлении может снизить напряженность в обществе.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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