На Алтае мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть

В алтайском городе Рубцовске местный житель подавился шашлыком и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, мужчина перенёс клиническую смерть, сейчас он находится в реанимации. Другие подробности инцидента не раскрываются.
Напомним, в 2020 году жительница Москвы погибла во время конкурса по поеданию пирожных. Девушка проводила время с друзьями в одном из столичных баров и согласилась поучаствовать в соревновании, организованном заведением. Во время конкурса она выбилась в лидеры, но перед финальным свистком подавилась десертом и умерла на месте.
Комментарии
"Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу" и "Мясо - вредно"
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Подавиться/поперхнуться можно и водой, так что нинада ляля про прожовывания.
11.05.2021 10:27
- гость -
Можно и слюной.Особенно от картинки к статье.
11.05.2021 10:20
- гость -
Это цитаты из "Двенадцати стульев"...