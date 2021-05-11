Худший вид заработка назвали для малоимущих россиян

Людям с низким уровнем дохода лучше не заниматься инвестированием, поскольку ценные бумаги принесут им не очень много. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов.
"Пассивный доход – рецепт не для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения", – объяснил экономист.
Инвестирование подходит людям с доходами выше средних, поскольку они смогут не только сохранить сбережения, но и приумножить их, считает Колганов.
По его словам, хорошую прибыль могут обеспечить вложения в недвижимость, а также облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов.
Ранее финансовый эксперт Сергей Дроздов назвал опасность покупки долларов. По его мнению, проблема кроется не в самой валюте, а в политике американских властей.
Комментарии
Это такой розыгрыш? Шутка?
Назвал для малоимущих, но сказал, что малоимущим не нужно этого далать! Другими словами, малоимущим нет возможности дополнительно зарабатывать?)))
Инвестирование подходит людям с доходами выше средних, поскольку они смогут не только сохранить сбережения, но и приумножить их, считает Колганов.
в общем все по советскому учебнику политэкономии - богатые богатеют, бедные беднеют )))
На облигациях то заработаешь... даже инфляцию не покроют