Алтайский таможенник отказался брать взятку у иностранца

Сотрудник Алтайской таможни пресёк противоправные действия иностранца, который пытался дать взятку за непривлечение к административной ответственности.
Как сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства, 48-летний гражданин Киргизии предлагал 4 тысячи рублей за то, чтобы против него не составляли протокол по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ ("Невыполнение законного требования должностного лица таможенного органа об остановке транспортного средства").
"Таможенник, которому предназначалась взятка, своевременно уведомил компетентные органы о склонении его к коррупционному преступлению, – уточнили в Алтайской таможне. – После передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни и Алтайского линейного управления МВД России".
Против иностранца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мелкое взяточничество". Ему грозит до года лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей.
Комментарии
Наверное тяжёлая была, унести не смог
Сказки
Так не бывает