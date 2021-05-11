Огромные очереди и толпы в автобусах. Как проходит Родительский день в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
День поминовения усопших, также известный как Родительский день и Радоница, пришёлся в этом году на 11 мая. Несмотря на то, что день рабочий, множество людей, желающих попасть на кладбище, заполонили автобусные остановки.
Чтобы добраться до Новомихайловского кладбища, приходится подолгу отстаивать в очереди. Кстати, уехать можно только за наличные.
Тем, кто не смог попасть в автобус, приходится добираться на попутках и другом транспорте, который направляется в сторону близлежащих садоводств. Перед поворотом на Новомихайловское кладбище скопилась пробка.
Как проходит Родительский день в Барнауле, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Ранее власти Барнаула объявили, что 11 мая не будет традиционной бесплатной доставки жителей к местам захоронений в Родительский день. Это объяснили противоковидными мерами.
Комментарии
Т.е. перевозка людей как селёдок в бочке это противоковидная мера? Оригинально!
Никто не заставляет ТАК ехать, сами лезут.
10 дней не хватило (не считая остальных 354),чтобы съездить на кладбище? Что за тупая привычка-именно в этот день?
Тю Потемкин щас тебя тут обплюют типа не твое дело) хотим и маемся))))
Сейчас эти "очереди и толпы" друг на друга подышат, покашляют, почихают... Но зато ритуал соблюли, поклонились отеческим гробам, так сказать. Это безрассудство — в стремлении поклониться мёртвым так пренебрегать здоровьем живых — и своим собственным, и окружающих!
11.05.2021 13:54
- гость -
В свете "духоскрепности" я враг народа,получается? А может всё-же другая сторона?
(кстати,не в курсе,сколько Путин вчера шайб забросил? там тоже мало антиковида было)
11.05.2021 13:51
Потёмкин
Ложка дорога к обеду. Вот заведено так, понимаешь? Есть 9 дней, есть 40 дней, может конечно и есть другие 364 дня, но в эти дни принято помянуть. Если вы не хотите, или имеете другие мотивы, вы можете делать что пожелаете. Хотите хороните хоть через месяц. Но не навязывайте своих идей другим. Не у всех есть машины, и мы видим как "организована" доставка людей, точнее никак. Вот, скорее это проблема.
11.05.2021 13:58
Виктор
Может они себе хорошее место выбирать ездили?
11.05.2021 13:51
Потёмкин
Вот и я думаю.., зачем именно в этот день ломиться навестить могилы? Столько выходных было. Мы с женой в праздники съездили, почистили и вспомнили родных и друзей.
11.05.2021 13:39
- гость -
Ты не депутат ли от Едра?
Есть обычаи, почему надо их нарушать?
11.05.2021 14:08
Светлянкин
Речь идёт об элементарной гигиене и микробиологической безопасности. Если на дворе эпидемия коронавируса, то хотя бы сам не участвуй в "толпах и очередях", воздержись хотя бы на эти 2 года, 2020 и 2021 от соблюдения ритуала. Помяни близких в этот день дома, в кафе или на даче. В узком семейном кругу. Во имя себя и окружающих. Позаботься о живых!
Можно же было проплатить 5 икарусов от города. Можно? Да
Но не при франке.
Франку какать на горожан
11.05.2021 14:08
Светлянкин
Принято было до марта 2020-го года,но если хотите-не жалко.(причём цинично)
У них ещё по 8 жизней в запасе?
Причём "до исторического материализма" я не осуждал людей,соблюдающих этот день и
поездки
(кстати,на работе сегодня "поминал" конфетками)
Щас клещей нацепляют
11.05.2021 14:24
- гость -
Лечи их потом.
11.05.2021 14:18
- гость -
Есть обычаи, почему надо их нарушать?
Ну так вы все обычаи готовы соблюдать или только этот?! Как шашлыки жарить 1 мая в самый строгий день поста, так это нормально, а как могилки убрать накануне родоницы, так это обычайже)))
11.05.2021 14:20
- гость -
Да как вы не видите того, что это не потому что автобусов жалко. А чтобы хоть как-то сдержать лавину поминающих в этот день...
1.05.2021 14:31
- гость -
в точку!))))
Надо было вообще все маршруты в том направлении отменить на сегодня.
11.05.2021 14:40
Гость
Я думал про это. Почему так не сделали. Но тогда бы все соцсети заполнились гневом людей, которые писали бы, что их лишили единственной отдушины...
Да восстанут мертвецы их могил и придут к живым!!
Эти наши новые православные обычаи такие удобные для расеян - в пост не постятся и на масленницу и пасху нажрутся и безбожную советскую власть со слезой вспомнят. И Ленина захоронить на дают.
Они же ждут, выходят к воротам, стоят, смотрят на дорогу....