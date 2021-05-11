Координатор Алтайского отделения ЛДПР депутат краевого Заксобрания Владимир Семенов рассказал amic.ru, кто, предположительно, может представить партию на осенних выборах. В единый день голосования, 19 сентября, жители Алтайского края одновременно будут выбирать депутатов Госдумы и АКЗС.
Накануне Семенов на постоянной основе был выбран координатором либерал-демократов в Алтайском крае. До этого он месяц руководил ячейкой ЛДПР с приставкой и.о. По словам Семенова, срок его полномочий рассчитан на время работы Координационного совета – то есть до апреля 2023 года.
Отдельно собеседник amic.ru остановился на предвыборных планах либерал-демократов. Скорее всего, от Алтайского края на выборы в Госдуму будет заявлена действующий парламентарий Елена Строкова.
"У нас есть курирующий депутат Госдумы – Строкова Елена Викторовна. Как правило, тот, кто плотно работает с регионом на протяжении всего созыва, он и идёт на следующие выборы от этой территории. Итоговое решение примет съезд партии, который состоится ориентировочно в начале июня. Из любого правила существуют исключения, потому как последнее слово остаётся за делегатами", – отметил Семенов.
Депутат Заксобрания также обозначил некоторых кандидатов от партии на выборах в АКЗС. Владимир Семенов напомнил, что обычно список в региональные парламенты возглавляет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вторым ставится координатор реготделения. Но окончательное решение по кандидатам будет принимать конференция краевого отделения партии – в конце июня. До этого депутаты АКЗС соберутся на внеочередную сессию, чтобы назначить выборы.
По словам Семенова, предыдущий координатор реготделения ЛДПР в Алтайском крае Максим Крайн, по предварительной договоренности, пойдёт по одной из рубцовских территориальных групп. Судя по итогам предыдущих выборов, результаты этой тергруппы позволяют провести депутата в Заксобрание.
Кроме того, Владимир Семенов прокомментировал и недавний выход из ЛДПР депутата Ивана Дубинина. Он в настоящее время заявился на праймериз "Единой России", причём выбрал тот же самый округ, что ему предлагали и либерал-демократы. "Может быть, рассудил, что с ЕР у него больше шансов выиграть? До этого Дубинин говорил, что выходит из партии якобы из-за смены руководства. Но к тому времени я был в качестве и.о. всего месяц, и всё так же продолжал возглавлять фракцию ЛДПР в АКЗС", – подчеркнул Семенов.
Между тем никаких конкретных претензий депутат Дубинин так и не обозначил.
"У нас с ним был разговор, и он сказал, что те его слова якобы неверно подали. Однако прошло всего несколько дней – и вдруг человек подался на праймериз. Поэтому считаю, что здесь дело вовсе не в нашей партии, а в самом Дубинине", – резюмировал лидер алтайских либерал-демократов.
Комментарии