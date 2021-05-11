В России хотят ввести "добровольный запрет" на кредитование

В Госдуме подготовили законопроект, позволяющий россиянам заранее отказываться от кредитов и не платить по ним, если их оформят. Такая мера позволит защитить людей от мошенников, которые стали чаще брать кредиты от имени своих жертв, пишет РБК.
Как отметил замглавы думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта, сейчас инициатива обсуждается с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы. По данным источников агентства, внести документ на рассмотрение в Госдуму могут уже в июне.
В случае принятия добровольного запрета люди смогут в любое время вводить и отменять возможность выдачи кредитов на своё имя. Подать соответствующую заявку можно будет через "Госуслуги" или приложение своего банка.
Ранее сообщалось, что россияне набрали кредитов на рекордную сумму. Общий объём выданных в марте займов составил 340,6 млрд рублей.
Комментарии
Ну и правильно. Меньше будет случаев "80-летняя Галина Ивановна обнаружила, что на её имя оформлен кредит"