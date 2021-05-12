Учёные назвали симптомы, повышающие риск смерти при COVID-19 в шесть раз

Наличие неврологических заболеваний в шесть раз повышает риск смерти при коронавирусе, установили учёные Питтсбургского университета в Пенсильвании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Американской медицинской ассоциации JAMA Network Open.
В исследовании участвовали 3774 пациента с COVID-19. Из них 82% страдали от проблем неврологического характера – у людей были головные боли, потеря вкуса и обоняния, а почти у половины выявили острую энцефалопатию, приводившую к коме и инсульту.
Специалисты пришли к выводу, что наличие хронических неврологических заболеваний при COVID-19 – от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера – вдвое увеличивало риск неврологических осложнений. При этом наличие таких "безобидных" симптомов, как потеря вкуса, и вовсе повышало риск смерти в шесть раз.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как закончить пандемию коронавируса. Там отметили, что для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%, а потому сейчас самое время пройти вакцинацию.
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