В Роспотребнадзоре рассказали, как закончить пандемию коронавируса

Остановить распространение пандемии коронавируса в России не получится, если не сформировать крепкий популяционный иммунитет, сообщает РИА Новости. Об этом рассказала специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Тем, кто ещё не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%. Мы не приблизимся к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка", – отметила она.
Ранее Виктор Томенко рассказал, что свыше 1 млн жителей Алтайского края планируют провакцинировать к осени 2021 года. По словам главы края, число привившихся от COVID-19 должно достигнуть 60%, что составляет около 1,1 млн от всего населения
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