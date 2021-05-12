В Республике Крым силовики задержали мужчину, который в социальных сетях угрожал взорвать школу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл в Красногвардейском районе. По информации агентства, мужчина написал в соцсетях о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей. Другие подробности не раскрываются.
Напомним, утром 11 мая вооружённый молодой человек пришёл школу № 175 Казани и открыл стрельбу. В результате инцидента погибли семь детей и две учительницы, ещё 21 человек ранен. Стрелка задержали, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Комментарии
В Крыму задержали мужчину, угрожавшего в соцсетях взорвать школу
Ну вот там же сработали
Вот именно.
"намеревался проверить работу спецслужб", ну теперь попутно и работу охранников тюрьмы проверит! Закройте двери в дурдоме, пациенты разбежались! Кто не смог в депутаты прорваться в минеры записался!