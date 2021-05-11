Число жертв стрельбы в школе в Казани увеличилось до 11

Появилась информация о новых жертвах стрельбы в казанской школе № 175 – число погибших выросло до 11. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным информагентства, двое учеников разбились после прыжка из окна третьего этажа – так они пытались спастись от расстрела.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о семи погибших, в том числе трёх девочках. Все они ученики восьмого класса. По его словам, госпитализированы 16 человек, из них 12 детей и четверо взрослых.
Подозреваемого задержали. Его личность раскрыли в СМИ. С детьми работают психологи. Организована горячая линия.
По информации РИА Новости, в нападении участвовал и второй стрелок — он ликвидирован. Об этом сообщил источник в силовых структурах Татарстана.
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