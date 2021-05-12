В барнаульском парке "Изумрудный" сделают новые дорожки и реконструируют аллею

Новые тропы и прогулочные зоны появятся в барнаульском парке "Изумрудный" уже в этом и следующем году, заявил депутат АКЗС и управляющий территорией Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.
Руководитель парка отметил, что в последние дни ему стали поступать жалобы на то, что на велобеговой дорожке в "Изумрудном" участились конфликты между пешеходами, велосипедистами и собачниками. Как оказалось, на всех желающих дорожки попросту не хватает.
"Да, с наступлением весны дорожка стала сверхпопулярной среди барнаульцев. В вечернее время даже в будние дни здесь буквально не протолкнуться – одновременно на ней находится более 500 человек. И здесь действительно тесно", – подчеркнул Вакаев.
По его словам, основная причина этой проблемы заключается в том, что на дорожке сталкиваются сразу три потока: спортсмены, гуляющие люди и "транзитные" посетители, которые идут через парк на работу или домой. Управляющий отметил, что это временное явление, и скоро в "Изумрудном" появятся новые маршруты, чтобы перераспределить потоки.
"Так, в этом году появятся два комфортных транзитных маршрута, будет реконструирована центральная аллея. Появится и экотропа в ландшафтно-мемориальной зоне парка. Правда, всё это будет построено только к октябрю. В следующем году планируется сделать комфортную прогулочную зону вокруг пруда", – написал он.
Пока же людям предстоит научиться "цивилизованно использовать существующий маршрут", отметил Вакаев. Чтобы избежать конфликтов и прочих неприятных нюансов, управляющий призвал посетителей парка двигаться по своей полосе и выбирать безопасный для себя и окружающих скоростной режим. Администрация "Изумрудного" уже продумывает стратегию доведения этих правил до посетителей.
Ранее Владислав Вакаев рассказал, что в барнаульском парке "Изумрудном" могут сделать незамерзающий пруд с уточками.
Комментарии
да откуда в Изумрудном будет много народу?
А какая дорожка для пешеходов: асфальтированная или посыпанная мелким гравием?
А для пешеходов теперь там нет, гравий для бегунов, а асфальт для велосипедистов, был в выходные и сильно удивился этому.
Посадите, пожалуйста, деревья и побольше. Без них парк -не парк.
закатать весь парк в асфальт и норм будет))
~12.05.2021 15:29
гiсть
да откуда в Изумрудном будет много народу?~
С появлением дорожек там стало очень много народа