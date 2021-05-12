Премьер-министр Мишустин назвал причины роста цен на продукты в России

Одной из причин роста цен на продовольствие в России является жадность отдельных производителей и магазинов. Такую версию озвучил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего доклада.
Политик отметил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы "обуздать аппетиты" недобросовестных продавцов, которые наживаются на ажиотажном спросе. По словам Мишустина, инфляцию в мире разогнали низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги в экономике.
"Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России", – цитирует РИА Новости премьера.
Напомним, что ранее эксперты назвали группы продуктов, которые могут подорожать в ближайшее время. По мнению финансовых аналитиков, увеличение цены ожидается на чай, кофе, консервы, некоторые сорта рыбы и молоко.
Комментарии
"инструмент" только маленький наверно... Обломался...
А строительные материалы с подорожанием на 100-120% за год никого не волнуют?
Бензин обуздай!два дня +15 копеек
12.05.2021 16:35
- гость -
Бензин нельзя... Это не жадность... Это друзья путина!
бла.бла.бла
Ага, предприниматели виноваты! А кто же ещё?! Страной управляет убогая шариковщина.
Вы сначала с хозяином своим с приоритетами определитесь, прежде чем кукарекать что-то. Не связано ваше "вставание с колен", "если не Путин то кто" и "Россиюшка в кольце врагов" с развитием страны и благосостоянием граждан, от слова СОВСЕМ.
как говаривал Кейнс: "Капитализм - это исключительная вера в то, что деятельность самого гнуснейшего подонка, движимого наиболее низменными мотивами, каким-то образом окажется на благо всем". )))
а это не просто рубль падает, нет?
Страной управляет убогая шариковщина.
Не шариковщина, а "Полиповы" из "Вечного Зова" у власти. Это страшнее.