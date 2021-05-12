В алтайском Минприроды не нашли признаков прогулки медведя по Барнаулу

Видео о прогулке медведя на улице Деповской в Барнауле либо является фейком, либо на нём запечатлели "домашнего" медвежонка, рассказал "Катуни 24" заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк.
По его словам, специалисты ведомства прибыли на место, где якобы гулял дикий зверь. Однако ни один из местных жителей, опрошенных представителями министерства, не видел медведя в этой местности.
Ещё одну проверку видеозаписи проводят правоохранительные органы.
Напомним, 10 мая подписчики сообщества Barnaul22 опубликовали видео, сделанное якобы в одном из дворов города. Мужчина снял медвежонка, который бегает по детской площадке.
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