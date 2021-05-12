Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -2°C

Метеорологи проинформировали жителей Алтайского края о ночных заморозках на этой неделе. Об этом сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, температура воздуха в ночь с 12 на 13 мая в регионе составит от +5 до +10 градусов, но местами при прояснении она может опуститься до -1 градуса.
В ночь на 15 мая столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, но в некоторых районах при прояснении возможны заморозки до -2°C.
Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение, связанное с высокой пожароопасностью (4-й класс горимости), а в некоторых районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).
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