Юные барнаульские хоккеисты из команды "Алтай" (2012 года рождения) стали серебряными призёрами на всероссийском турнире "Прорыв" в Сергиевом Посаде Московской области. Помощь в организации поездки в числе прочих оказал депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев, сообщает партийный сайт.
В турнире приняли участие восемь команд: из Москвы (ЦСКА-2, "Динамо-2"), Московской области (ХК "Дмитров", ХК "Луч"), Санкт-Петербурга (СКА Дроздецкого, "Олимпийские надежды"), Хабаровска ("Лидер") и Барнаула ("Алтай").
Как рассказал тренер СДЮШОР "Алтай" Иван Тимонин, барнаульцы не стушевались в компании ровесников и сумели завоевать серебро, уступив только московским "армейцам". Из семи игр наши выиграли пять. "Ребята произвели настоящий фурор, никто не ожидал, что у нас в провинции могут играть в такой качественный хоккей. Все очень устали, каждый матч требовал максимальной отдачи. Например, победителям – ЦСКА-2 – мы уступили с минимальным счётом – 3:4, причём после второго периода вели 2:1, но в концовке чуть-чуть не хватило опыта и удачи. Это ведь наша первая такая поездка", – отметил Тимонин.
Помимо командного кубка за второе место, барнаульские игроки получили также индивидуальные призы: лучшим нападающим оборонительного плана был признан Дмитрий Подгорнов, лучшим игроком команды – Александр Михнюк. "Очень счастливы и ребята, и родители. Хотелось бы выразить огромную благодарность Александру Васильевичу Терентьеву за помощь в организации поездки на этот достаточно дорогостоящий турнир, за мастер-класс и слова поддержки. Это всё вкупе повлияло на успешный результат, мы не подвели наших болельщиков и достойно защитили честь края", – подчеркнул тренер Иван Тимонин.
Комментарии
Социалисты-революционеры (эсеры). Партия социалистов-революционеров (ПСР или эсеры) образовалась в 1901 году. Она объединила в своих рядах все тех, кто считал себя продолжателями дела революционных народников, которые во второй половине XIX века совершали индивидуальные террористические акты против чиновников и представителей императорской семьи.
Вот это, я понимаю, новость! А то про всякую фигню пишите, а реально, за что нужно гордиться очень редко! Молодцы пацаны-12!!! молодцы родители!!! и тренеры!!!