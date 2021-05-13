Барнаульский Ковш хотят застроить панельными домами

Три панельных дома могут вырасти на месте барнаульского Ковша. Очередные торги на право засыпать участок пройдут 21 мая.
С 2019 года за возможность строить на этом участке борются две компании: "Акватория" и "Генподряд". Шаг на аукционе составляет всего три тысячи рублей. Участники торгов уже подняли сумму до 12 миллионов и могут делать это бесконечно, сообщает "Толк". Ожидается, что на майских торгах победитель всё-таки определится.
Соучредитель "Генподряда" Андрей Загайнов отметил, что в России нет подобных прецедентов, когда участок акватории засыпают и строят на этом месте дома. По его словам, на участке барнаульского Ковша могут построить три многоэтажки.
Напомним, что ранее жители краевой столицы создали петицию с просьбой спасти район барнаульского Ковша от застройки. Горожане хотят сохранить природный объект.
Комментарии
Вон демидов парк пусть осваивают! В городе надо строить развязки и дороги, паркинги, ну никак не скворечники!
Казалось бы, интересное место, много как можно использовать. До чего же хватило тямки застройщикам и администрация города? Правильно! Человейнички!
Да пусть уж Обь засыпают и строят...
На мосту пару полос застроить...!
Вдогонку: может, смоет уже, наконец, всякие архитектурные "шедевры"!
молодцы.стройте.дерзайте
Идиоты
Вот не пойму в городе так не хватает жилья? Давайте ещё Обь засыпать начнём, все что ближе к центру все дорого, стадион динамо вообще золотой пятачок
Это же очень дорого засыпать часть ковша для строительства трех многоэтажных домов. Настолько дорого ,что дешевле снести аварийные и ветхие дома ,предоставить жильцам взамен новые квартиры.
А я, наивная, всё жду, когда на ковше пляж сделают.
Лучше бы парк развлечений на воде построили для всего города!!!
А я, наивная, всё жду, когда на ковше пляж сделают.
Ага... и зону отдыха с катанием на лодочках... как в приличных цивильных городах... А не! Человейников настроят, деревней заселят - и будут они из окон с видом на обские просторы мусорные мешки выкидывать, как у них везде заведено!