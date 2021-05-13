На детский туристический кешбэк в России выделят 5 млрд рублей

Правительство России направит пять миллиардов рублей на реализацию программы детского туристического кешбэка в 2021 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он отметил, что президент в своём послании уделил особое внимание сохранению здоровья детей, сообщает ТАСС.
"В прошлом году не все ребята смогли отдохнуть в летних лагерях, и во время этих каникул им нужно наверстать упущенное. По поручению главы государства мы сегодня выделим 5 млрд рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха", – сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил сохранить программу по возвращению 20% кешбэка туристам, которые путешествуют по России.
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