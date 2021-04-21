Путин предложил продлить программу туристического кешбэка за поездки по России

Президент России Владимир Путин предложил сохранить программу по возвращению 20% кешбэка туристам, которые путешествуют по России. Об этом глава государства заявил в ходе своего обращения к Федеральному Собранию.

Отдельно Путин предложил дать скидку для студентов, которые отличились на олимпиадах и в конкурсах.

Напомним, что программу туристического кешбэка запустили ещё в прошлом году. Государство возвращает путешественникам 20% от суммы, потраченной на покупку тура, но не более 20 тысяч рублей. Кроме того, сделать оплату необходимо с помощью карты платёжной системы "МИР", а длительность отдыха должна быть не менее двух ночей.