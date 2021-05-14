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В России может появиться новое пособие для пенсионеров

, ИА "Амител"
Пожилым людям хотят компенсировать покупку средств индивидуальной защиты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести ежегодную единовременную выплату для пенсионеров на покупку средств индивидуальной защиты. Письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Он отметил, что пандемия показала важность использования средств индивидуальной защиты. Особенно это касается пожилых людей. В связи с этим Сухарев попросил оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Предполагается, что деньги будут выделяться перед началом тяжёлого эпидемиологического сезона. 

Для того чтобы избежать злоупотребления пособием, законодатель предложил выдавать деньги в виде именного сертификата или другого механизма, который позволит тратить средства только на определённые цели, сообщает RT.

Ранее Сухарев выступал с предложением ввести льготный проезд в поездах дальнего следования для пенсионеров. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.05.2021 13:23
- гость -

Т.е. вариант просто, нормально повысить пенсию пенсионерам, как всегда не рассматриваем.

14.05.2021 13:37
- гость -

Предполагается, что деньги будут выделяться перед началом тяжёлого эпидемиологического сезона
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уже решено что тяжёлый сезон будет вечно...

и вакцинами народ губить решили постоянно--10 000р бибариков-это 10р советских.

14.05.2021 13:38
- гость -

Чть интересно, начиная с прошлого года, в связи с коронавирусом, государство делало выплаты всем:и предпринимателям, и на детей. Причем без всяких условий о целевом назначении. Никто не отчитывается, на что тратят деньги. А пенсионерам предлагают выделять средства только под контролем. Скорее всего, деньги надо будет потратить только в специально определенных аптечных заведениях.Ещё и ограничения по возрасту, строго пенсионному. Если на пенсию успели до 65, выплат не будет.

14.05.2021 13:38
- гость -

Средства индивидуальной защиты пенсионера - ? . Расшифруйте плиззз.

14.05.2021 13:46
- гость -

14.05.2021 13:37
- гость -
10 000р бибариков-это 10р советских.

Вранье. Водка при СССР 2-3 рубля. Мясо было дороже 3 рублей за кг.

14.05.2021 14:07
- гость -

14.05.2021 13:46
- гость -
Или ты не из СССР, или одно из двух.Водка три шестьдесят две и четыре двенадцать-Экстра.Мясо от двух восьмидесяти до трех пятидесяти в магазах.

14.05.2021 14:16
- гость -

14.05.2021 14:07
- гость -

А у меня что написано? Молодец, что посмотрел копейки в интернете.
Водка Московская особая до 81 года стоила 2.87 рубля.

14.05.2021 14:30
- гость -

14.05.2021 14:16
- гость -
Копейки???Да в СССР и копейки были довольно весомые.

14.05.2021 14:36
- гость -

Сейчас не тяжелый сезон? Пенсам маски можно не носить?

14.05.2021 14:37
- гость -

14.05.2021 14:30
- гость -

Вспомни еще царскую копейку. Там повесомее будет.

14.05.2021 15:08
- гость -

14.05.2021 14:37
- гость -
Риторика, она такая.Начали со времен СССР, докатились до царизма.Если задача поворошить память, то предлагаю тему:Кто и когда выкопал черное море.Как говорили в старые, добрые времена:Есть мнение...)))

14.05.2021 15:11
- гость -

т.е. депутат признает, что у нас настолько нищенская пенсия, что пенсионер не может позволить себе купить маску?

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