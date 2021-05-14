Назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать в России в 2022 году

Вакцина от коронавируса в виде капель либо спрея для носа может быть зарегистрирована в 2022 году, заявил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с ТАСС.
По словам академика, сейчас специалисты проводят доклинические испытания препарата. На клинические же исследования вакцину планируют перевести в конце 2021 – начале 2022 года, а её регистрация также может состояться в 2022-м.
Гинцбург отметил, что центр ведёт работы по нескольким направлениям в части создания и улучшения вакцин. Создание назальной формы лекарства – лишь одно из этих направлений.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже свыше 24 млн россиян прошли разные этапы вакцинации от COVID-19. По словам политика, ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но говорить о полном восстановлении пока рано.
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