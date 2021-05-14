Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,6 млрд рублей при обращении с бюджетами разных уровней. Об этом рассказал руководитель ведомства Виктор Миненок.
После проверки орган направил 172 представления и 8 предписаний по устранению финансовых нарушений. Дисциплинарные наказания понесли 49 человек.
При этом Миненок отметил, что в 2019 году нарушений было больше, сообщает пресс-служба АЗС.
"Это существенно меньше, чем было в 2019 году. Мы очень спокойно относимся к этой цифре с учётом общего объёма проверенных средств. Это не хищения, не какие-то грубые нарушения, а, как правило, огрехи в бухгалтерском учёте, финансовой отчётности, ошибки порядка и процедур закупок", – отметил он.
Ранее сообщалось, что барнаульская Счётная палата выявила бюджетные нарушения за 2020 год на 8,5 млрд рублей. Больше всего нареканий вызвало ведение бухгалтерского учёта и отчётность.
Комментарии
Никчемная контора бездельников.
сто %
закупки в бюджетных организациях и цены... ого-го!