Стало известно, сколько заработал начальник МЧС Алтайского края за 2020 год

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров за 2020 год заработал 2 539 900 рублей. Это даже чуть меньше, чем за 2019-й, когда генерал-майор только стал главным спасателем региона.
Как пишет "Толк", Макаров живёт в служебной квартире площадью 91 м² вместе с супругой и двумя дочерьми. Также он владеет садовым участком площадью 6,9 сотки, а его жена – машиной Hyundai Solaris. За минувший год она заработала 633 тысячи рублей.
При этом за 2019 год Макаров заработал даже больше – 2,573 млн рублей. Однако декларацию о доходах в Алтайском крае за тот период он не подавал, так как трудоустроился в краевом главке МЧС не с начала года.
Накануне Следственный комитет Алтайского края опубликовал сведения о доходах своего руководителя. За 2020 год Андрей Хвостов заработал более 4 млн рублей.
Комментарии
Не плохо, для нулевого вклада в реальный сектор экономики.
14.05.2021 14:18
АБОРИГЕН
Продолжаешь фонареть. Работники МЧС постоянно рискуют ради спасения жизней других людей, работа у них такая.
Это ты так замаскированно сказал - наворовал?
Врачи тоже не вкладывают в реальный сектор экономики, но если не будет врачей, не будет экономики. И полицейские ничего не вкладывают, но без них экономики тоже не будет
14.05.2021 14:24
- гость -
Ну да, как в анекдоте, работа хорошая только как пожар, хоть увольняйся.
14.05.2021 14:25
гость
Почему без них?! Вопрос не в их принципиальном наличии, а в размере их жалованья.
14.05.2021 14:24
- гость -
Конкретно этот работник ничем не рискует, а получает зарплату более чем в пять раз выше средней по стране.
Для справки: премьер-министр Великобритании тоже получает зарплату в 5 раз выше средней по стране. Чувствуете разницу?
А вот в Польше зарплаты депутатов и министров всего в 2-3 раза больше, чем средняя по стране. Ну они бедное государство, что с них взять.
14.05.2021 14:46
Поработай там, где он, и тогда говори.
Ответственно его себе вряд ли возьмешь.