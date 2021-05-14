"Там не всё гладко". Строительство скандального дома на ул. Гущина могут запретить

Строительство девятиэтажного дома на ул. Гущина, который планировали "втиснуть" между двумя новостройками, могут запретить. Дело в том, что региональная градостроительная инспекция, изучив документы проекта, нашла в них серьёзные нарушения. Однако городской комитет по строительству, который и одобрил возведение дома, в суде пытается оспорить претензии инспекции. Поэтому точку в конфликте между девелопером и барнаульцами ставить рано.

Дом с проблемами

В середине апреля 2021 года региональная прокуратура обязала краевую инспекцию проверить, законно ли мэрия выдала разрешение на строительство дома на ул. Гущина, 150/18. Оказалось, что комитет по строительству и архитектуре допустил нарушения, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия".

"Согласно требованиям Градостроительного кодекса, все элементы для обслуживания и жизнеобеспечения жилого дома должны размещаться в пределах площадки, отведённой для строительства. В нашем случае подъезд и подходы к [запланированному] жилому дому расположены за пределами участка", – сообщил главный архитектор Алтайского края и руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников.

По его словам, другое замечание экспертов касается паркинга, который предусмотрен в доме. Застройщик заявляет, что он будет подземным, однако на самом деле – полуподземным. И в этом случае должны быть применены совершенно иные строительные нормативы.

"Паркинг расположен на перепаде рельефа, и въезд в него осуществляется с проезда, относительно которого паркинг заглублен меньше, чем на половину его высоты. В этом случае он считается надземным, и его площадь входит в площадь застройки, которая таким образом достигает более 77%, в то время как градостроительным регламентом допускается предельный процент застройки лишь 40%. Эти требования на данной площадке в принципе выполнить невозможно. Поэтому считаем, что мы правы, а разрешение на строительство подлежит отмене", – говорит Четошников.

Однако гарантию, что возведение ЖК запретят, главный архитектор не даёт: сейчас мэрия через суд оспаривает найденные инспекцией ошибки.

"Опыт работы с Барнаулом говорит о том, что наши предписания, как правило, оспариваются в суде. На сегодняшний день состоялось пять таких судебных споров, в четырёх мы доказали, что предписания законны и обоснованны, в одном случае этого сделать не удалось. Поэтому посмотрим на реакцию [комитета по строительству, архитектуре и развитию] города, думаем, что по традиции он будет настаивать на своей позиции", – отмечает Виктор Четошников.

По словам депутата АКЗС Людмилы Сусловой, многие изначально сомневались в законности выданных застройщику документов:



"Я подозревала, что с документами на строительство там не всё гладко. И градостроительная инспекция Алтайского края в лице руководителя Виктора Четошникова это подтвердила".

С чего всё началось

В начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку.

Люди были в шоке: расстояние между двумя уже построенными домами менее 50 метров, а если между ними появится ещё один дом, то окна квартир будут смотреть прямо в его стену.

Новое здание также лишает их парковки, а строительные работы угрожают существующим домам. Объекты хоть и построены меньше пяти лет назад, но уже покрываются трещинами. Кроме того, по словам горожан, девелопер ранее им обещал, что на этом участке появится зелёная зона и аллея. Поэтому возведение очередного ЖК на пятачке площадью 12 соток стало для них неприятным сюрпризом.

8 апреля жители многоэтажек провели первое общее собрание (на него пришли более 100 человек), на котором обратились к власти. После этого в администрации Ленинского района неоднократно проходили собрания с участием "гущинцев", чиновников и застройщика.

Последняя встреча прошла 23 апреля в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). На всех собраниях барнаульцы предлагали свои варианты решения проблемы (например, они просили мэрию забрать у "Регионстроя" спорный участок, а взамен предоставить равноценный, но в другой части города), однако к компромиссу так и не пришли. В результате 23 апреля барнаульцы вышли на митинг и заявили, что пойдут на всё, чтобы остановить возведение ЖК.