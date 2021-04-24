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Шутите? Мэрия предложила барнаульцам купить участок на Гущина, где планируют строить ЖК

, ИА "Амител"
Жители попросили чиновников найти застройщику другую землю, но это оказалось невозможно
Площадка под застройку на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Площадка под застройку на ул. Гущина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Администрация Барнаула предложила жителям улицы Гущина "скинуться" и выкупить у компании "Регионстрой" скандальный участок, где девелопер планирует возвести девятиэтажку. Такое заявление чиновники сделали 22 апреля на собрании в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). Жители так и не поняли – шутят чиновники или нет, ведь застройщик даже отказался называть цену на участок: мол, люди однозначно не потянут покупку. Барнаульцы в отчаянии предлагали другие варианты решения проблемы, но мэрия и девелопер отметали их один за другим. В результате отстаивать свою правоту жители намерены на митинге.

Создать "основания"

Спорная площадка, где "Регионстрой" собирается возводить ЖК, располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Жильцы этих домов утверждают: новое здание лишает их парковки, а строительные работы угрожают существующим домам. Объекты хоть и построены меньше пяти лет назад, но уже покрываются трещинами. Кроме того, по словам горожан, девелопер ранее им обещал, что на этом участке появится зелёная зона и аллея. Поэтому возведение очередного ЖК на пятачке площадью 12 соток стало для них неприятным сюрпризом. 

На собрании в ОНФ горожане, проживающие на ул. Гущина, предложили администрации Барнаула забрать у компании "Регионстрой" спорный участок, а взамен предоставить девелоперу другой. Жители даже нашли несколько площадок, где застройщик может "посадить" объект. Однако чиновники такой вариант отвергли – обмен невозможен по закону ("Земельный кодекс", – прим. ред.).  

"Обмен осуществляется, если участок изымается для государственных и муниципальных нужд либо для размещения объектов местного значения. В документах по территориальному планированию (генплан, – прим. ред.) объектов местного значения – это либо дороги, либо инженерные сети – не предусматриваются, поэтому правовых оснований для обмена участками нет", – объяснил начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв.    

Тогда барнаульцы предложили сформировать на участке зелёные зоны, возвести гаражи или даже часовню. Все работы и расходы по строительству объектов жители готовы взять на себя. От мэрии они попросили только передать им землю. По мнению граждан, эти объекты – веская причина для обмена участками. 

"Они ведь нужны городу, как и дороги!" – уверены барнаульцы. 

Однако Антон Воробьёв повторно отметил: ни зелёные зоны, ни парковки по закону нельзя считать основанием для изъятия земель. 

Общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников предложил создать такие "основания".

"В этом конфликте есть три стороны. Первая – жители, которые не хотят видеть под окнами "стены". Вторая – застройщик, которому нужно обеспечить себя работой, чтобы производство не останавливалось, строить, и не важно где. Третья сторона – город, которому надо соблюсти все законы и не "подставиться". Но есть ли у города желание что-то сделать? Если нет оснований для обмена, может быть их нужно создать?" – обратился Красильников к чиновникам.

В ответ начальник городского комитета по строительству предложил жителям самим выкупить участок у застройщика (аудиозапись со встречи есть в распоряжении редакции amic.ru).

– У жителей группы домов на Гущина есть такие же основания приобрести участок в собственность. У вас проживают две тысячи человек. Объединитесь и предложите застройщику компенсировать его затраты, – обратился он к представителям инициативной группы барнаульцев.

– Вы шутите? Это невозможно! – возмутилась жительница дома на ул. Гущина, 150/4, Елена Исаева.

В спор чиновников и жителей вмешался руководитель "Регионстроя" Сергей Калмыков. Он согласился с горожанами: покупку участка барнаульцы не потянут. Однако называть цену, за которую готов расстаться с землёй, отказался.

"Это действительно невозможно, две тысячи человек не смогут договориться. Для нас вопрос – не нажиться, а не помереть с голоду. В городе мало площадок для строительства. Мы годами оформляем один участок. Я понимаю ваши претензии – у вас будут стены. Но на стену я повлиять не могу", – говорит Калмыков.

"Не хотим смотреть в стену"

Кроме обмена участка "гущинцы" предложили застройщику сместить планируемую новостройку в сторону озера (оно располагается в 200 метрах от домов на ул. Гущина). Но для этого мэрия должна отделить от огромного участка (предназначен для строительства парка развлечений и отдыха) небольшой кусочек, изменить его назначение на многоэтажную застройку и отдать девелоперу.  

"Если бы ваш дом чуть-чуть сместился в сторону (к озеру, – прим. ред.), то пусть бы он там стоял. Стройте там, ради бога. Мы понимаем всё. Мы не хотим ссориться с застройщиком, но и не хотим "упираться" в стену", – отметила Елена Исаева.

Такой вариант возможен, сообщил главный архитектор Алтайского края и руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников. Но на перевод земли уйдёт несколько лет. За это время застройщик уже может построить и сдать дом.

"Выдвинуть дом в сторону "ямы" возможно. Но есть определённая процедура. Можно изменить конфигурацию зелёной зоны, внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки. Временная цена вопроса – два года. Застройщик не может ждать, ваши интересы не решаются", – говорит Четошников.

Но, по словам Антона Воробьёва, даже после внесения всех изменений в градостроительные документы мэрия не может передать "Регионстрою" землю:

"Чтобы предоставить этот новый земельный участок застройщику, нужно провести публичные торги. Там решающим фактором выступает цена. Управление имущественных отношений организует аукцион, а застройщик, который предложит большую цену, и приобретёт землю. Это может быть "Регионстрой", а может – другая компания".

"Нет" – суду, "да" – митингу

Поставить точку в споре между застройщиком и жителями может только суд, уверены чиновники. Об этом они уже говорили на совещании в администрации Ленинского района, которое прошло 14 апреля.

Тогда "гущинцы" и представители "Регионстроя" решили, что жители нескольких домов проведут собрание, "скинутся" на юриста и обратятся в суд. Именно он установит – есть ли в проекте планируемого жилого комплекса нарушения градостроительных норм. Застройщик же пообещал, что на месяц (до решения суда) остановит работы.

Однако 22 апреля жители заявили – они не пошли в суд, а отдали проект ЖК на экспертизу. Её результаты станут известны лишь к 25 мая. По мнению Виктора Четошникова, барнаульцы сейчас зря тратят время.  

"Вы отдали документы на строительство на экспертизу. С какой целью? Не надо делать лишних движений: если вы обращаетесь в суд, он назначит судебную экспертизу, и она уже поставит точку. У вас экспертиза против экспертизы, документ против документа", – считает чиновник.

Однако люди с таким заявлением не согласны. По словам Елены Исаевой, если их эксперты не найдут в проекте ЖК нарушений, люди не пойдут в суд, а смирятся со строительством.

"Мы понимаем риски проигрыша в суде и ответственность, которая ложится на жителей (люди должны собрать средства на получение юридической помощи, – прим. ред.). Суд будет коллективный, если он вообще будет. Экспертиза нужна, чтобы мы понимали свои силы. Она покажет, можем ли мы за что-то "зацепиться". Потом мы можем дойти и до Верховного суда. Но если мы не найдём оснований, тогда мы успокоимся. Я лично извинюсь перед Сергеем Калмыковым", – отметила Елена Исаева.

Но если от суда "гущинцы" готовы отказаться, то от митинга – нет (организаторы согласовали его с мэрией). 25 апреля на площади Мира люди будут требовать не только отмены строительства дома на ул. Гущина, но и изменения градостроительных нормативов. По мнению организаторов и участников, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.

"Митинг – формирование и публичное выражение мнения по поводу точечной застройки, неразумной градостроительной политики. Мы не собираемся как бесноватая молодёжь бегать и кричать. Митинги, которые устраивает движение "За зелёный Барнаул", приводят к тому, что принимают краевые законы", – резюмировал Юрий Красильников.

С чего всё началось

В начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку. Люди были в шоке: расстояние между двумя уже построенными домами менее 50 метров, а если между ними появится ещё один дом, то окна квартир будут смотреть прямо в его стену. 

Кроме того, как отмечают "гущинцы", дом строится на участке, на котором "Регионстрой" обещал своим дольщикам (домов № 150/3 и № 150/4) обустроить зелёную зону и парковку.

8 апреля жители многоэтажек провели первое общее собрание (на него пришли более 100 человек), на котором обратились к власти и пообещали выйти на митинг, если те не примут меры. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.04.2021 07:25
- гость -

Все действия жителей бесполезная возня. Земельный участок имеет хозяина. Точка.

24.04.2021 07:42
- гость -

24.04.2021 07:25
- гость -
Нет. Надо в договор включать землеотвод под дом.
Чтоб не было желания у застройщика.

24.04.2021 07:42
гость

Чиновники мэрии думают о своем...,а не об удобствах горожан.В центре дома растут как грибы после дождя,а школ,садиков,поликлиник никто не строит.Парковок нет,дороги узкие,тротуары не везде.Чиновники живут одним днем."После меня хоть потоп"?

24.04.2021 07:43
- гость -

Надо сравнить с генпланом.

24.04.2021 07:59
- гость -

Естественно, что чиновники города будут стараться показать, что они не причем. Мое мнение, что кто то из них поимел на этой земле хорошую прибыль в свои карманы.
Интересно, как эта земля перешла в собственность, на каких основаниях и для каких целей.

24.04.2021 08:02
Чучмек

У администрации города жителям бессмысленно искать защиту. Она является шестёркой в руках владельцев строительных компаний, и поэтому будет отстаивать их интересы любой ценой. Интересы жителей мэрии безразличны. Барнаульцы - лишь ресурс, используемый для обогащения

24.04.2021 08:04
гость

Мы не собираемся как бесноватая молодёжь бегать и кричать.

Юра, кто как обзывается, тот сам так называется.

24.04.2021 08:28
- гость -

Капитализм во всей красе

24.04.2021 08:30
Гость

Жителям респект, все правильно делают. Перед судом нужно оценивать шансы(на мой взгляд они есть) а потом идти в суд. Риски очень высоки. Если суд даёт добро на строительство, потом ничего уже не сделаешь, хоть к Путину обращайся, ответ будет суд решил и точка.

24.04.2021 08:42
- гость -

Все действия жителей бесполезная возня. Земельный участок имеет хозяина. Точка.

Хозяин тут только у тебя есть. Вот и тявкаешь в защиту его интересов.

24.04.2021 08:49
Виктор

Я считаю, что вмешаться в такую ситуацию можно было бы, например, если бы эти дома находились на краю парка, и застройщик каким-то образом завладел частью парка. Тогда можно было бы вмешаться и спасти парк.
А в этой ситуации жители сами обманулись в своих ожиданиях ("девелопер ранее им обещал" от этого пустыря. И теперь идут по пути: Парковку. Если не парковку, то сквер. Если не сквер, то часовню. Даже Бога готовы привлечь на свою сторону...
Я понимаю, что жители этих домов поставили перед собой задачу хоть тушкой, хоть чучелом убрать эту стройку у себя с глаз долой. Но почему они готовы убрать её такой ценой — под окна кому-то другому, или чтобы из-за стройки пострадал будущий парк развлечений и отдыха — я не понимаю!
Если ты у себя на даче выкопал огромный камень, ты же не перетаскиваешь его соседу "пускай он с ним мучается, а не я"...

24.04.2021 08:55
Злая гостья

Жители дома при его сдаче подписали отказ от того участка земли под давлением застройщика. Если бы не отказались, то земля бы была их придомовой.

24.04.2021 08:57
- гость -

Откаты получены.
Сделки обмыты.
Назад пути нет

24.04.2021 09:00
- гость -

Молодцы! как могут, так и отстаивают свои права, если бы побольше таких было, то этого беспредела в городе со строительством многоэтажных зданий без хотя бы минимальной для удобства жителей инфраструктуры не было бы.
100% нормы нарушены, но даже если не удастся это доказать, вы будете знать , что попытались, а администрация в следующий раз подумает, ставит ли подписи на сомнительных проектах, ведь следующие могут и доказать.

Удачи! Вы- пример для нашего болота

24.04.2021 09:02
гость

земля народная-ещё чуток времени и никто и никогда не будет заниматься продажей земли нашей.

24.04.2021 09:06
Гость

А про Комяковскую стройку на Невском уже забыли?

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