Шутите? Мэрия предложила барнаульцам купить участок на Гущина, где планируют строить ЖК

Администрация Барнаула предложила жителям улицы Гущина "скинуться" и выкупить у компании "Регионстрой" скандальный участок, где девелопер планирует возвести девятиэтажку. Такое заявление чиновники сделали 22 апреля на собрании в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). Жители так и не поняли – шутят чиновники или нет, ведь застройщик даже отказался называть цену на участок: мол, люди однозначно не потянут покупку. Барнаульцы в отчаянии предлагали другие варианты решения проблемы, но мэрия и девелопер отметали их один за другим. В результате отстаивать свою правоту жители намерены на митинге.
Создать "основания"
Спорная площадка, где "Регионстрой" собирается возводить ЖК, располагается между двумя высотками – на ул. Гущина, 150/3 и 150/4. Жильцы этих домов утверждают: новое здание лишает их парковки, а строительные работы угрожают существующим домам. Объекты хоть и построены меньше пяти лет назад, но уже покрываются трещинами. Кроме того, по словам горожан, девелопер ранее им обещал, что на этом участке появится зелёная зона и аллея. Поэтому возведение очередного ЖК на пятачке площадью 12 соток стало для них неприятным сюрпризом.
На собрании в ОНФ горожане, проживающие на ул. Гущина, предложили администрации Барнаула забрать у компании "Регионстрой" спорный участок, а взамен предоставить девелоперу другой. Жители даже нашли несколько площадок, где застройщик может "посадить" объект. Однако чиновники такой вариант отвергли – обмен невозможен по закону ("Земельный кодекс", – прим. ред.).
"Обмен осуществляется, если участок изымается для государственных и муниципальных нужд либо для размещения объектов местного значения. В документах по территориальному планированию (генплан, – прим. ред.) объектов местного значения – это либо дороги, либо инженерные сети – не предусматриваются, поэтому правовых оснований для обмена участками нет", – объяснил начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв.
Тогда барнаульцы предложили сформировать на участке зелёные зоны, возвести гаражи или даже часовню. Все работы и расходы по строительству объектов жители готовы взять на себя. От мэрии они попросили только передать им землю. По мнению граждан, эти объекты – веская причина для обмена участками.
"Они ведь нужны городу, как и дороги!" – уверены барнаульцы.
Однако Антон Воробьёв повторно отметил: ни зелёные зоны, ни парковки по закону нельзя считать основанием для изъятия земель.
Общественник и член движения "За зелёный Барнаул" Юрий Красильников предложил создать такие "основания".
"В этом конфликте есть три стороны. Первая – жители, которые не хотят видеть под окнами "стены". Вторая – застройщик, которому нужно обеспечить себя работой, чтобы производство не останавливалось, строить, и не важно где. Третья сторона – город, которому надо соблюсти все законы и не "подставиться". Но есть ли у города желание что-то сделать? Если нет оснований для обмена, может быть их нужно создать?" – обратился Красильников к чиновникам.
В ответ начальник городского комитета по строительству предложил жителям самим выкупить участок у застройщика (аудиозапись со встречи есть в распоряжении редакции amic.ru).
– У жителей группы домов на Гущина есть такие же основания приобрести участок в собственность. У вас проживают две тысячи человек. Объединитесь и предложите застройщику компенсировать его затраты, – обратился он к представителям инициативной группы барнаульцев.
– Вы шутите? Это невозможно! – возмутилась жительница дома на ул. Гущина, 150/4, Елена Исаева.
В спор чиновников и жителей вмешался руководитель "Регионстроя" Сергей Калмыков. Он согласился с горожанами: покупку участка барнаульцы не потянут. Однако называть цену, за которую готов расстаться с землёй, отказался.
"Это действительно невозможно, две тысячи человек не смогут договориться. Для нас вопрос – не нажиться, а не помереть с голоду. В городе мало площадок для строительства. Мы годами оформляем один участок. Я понимаю ваши претензии – у вас будут стены. Но на стену я повлиять не могу", – говорит Калмыков.
"Не хотим смотреть в стену"
Кроме обмена участка "гущинцы" предложили застройщику сместить планируемую новостройку в сторону озера (оно располагается в 200 метрах от домов на ул. Гущина). Но для этого мэрия должна отделить от огромного участка (предназначен для строительства парка развлечений и отдыха) небольшой кусочек, изменить его назначение на многоэтажную застройку и отдать девелоперу.
"Если бы ваш дом чуть-чуть сместился в сторону (к озеру, – прим. ред.), то пусть бы он там стоял. Стройте там, ради бога. Мы понимаем всё. Мы не хотим ссориться с застройщиком, но и не хотим "упираться" в стену", – отметила Елена Исаева.
Такой вариант возможен, сообщил главный архитектор Алтайского края и руководитель градостроительной инспекции Виктор Четошников. Но на перевод земли уйдёт несколько лет. За это время застройщик уже может построить и сдать дом.
"Выдвинуть дом в сторону "ямы" возможно. Но есть определённая процедура. Можно изменить конфигурацию зелёной зоны, внести изменения в генплан и правила землепользования и застройки. Временная цена вопроса – два года. Застройщик не может ждать, ваши интересы не решаются", – говорит Четошников.
Но, по словам Антона Воробьёва, даже после внесения всех изменений в градостроительные документы мэрия не может передать "Регионстрою" землю:
"Чтобы предоставить этот новый земельный участок застройщику, нужно провести публичные торги. Там решающим фактором выступает цена. Управление имущественных отношений организует аукцион, а застройщик, который предложит большую цену, и приобретёт землю. Это может быть "Регионстрой", а может – другая компания".
"Нет" – суду, "да" – митингу
Поставить точку в споре между застройщиком и жителями может только суд, уверены чиновники. Об этом они уже говорили на совещании в администрации Ленинского района, которое прошло 14 апреля.
Тогда "гущинцы" и представители "Регионстроя" решили, что жители нескольких домов проведут собрание, "скинутся" на юриста и обратятся в суд. Именно он установит – есть ли в проекте планируемого жилого комплекса нарушения градостроительных норм. Застройщик же пообещал, что на месяц (до решения суда) остановит работы.
Однако 22 апреля жители заявили – они не пошли в суд, а отдали проект ЖК на экспертизу. Её результаты станут известны лишь к 25 мая. По мнению Виктора Четошникова, барнаульцы сейчас зря тратят время.
"Вы отдали документы на строительство на экспертизу. С какой целью? Не надо делать лишних движений: если вы обращаетесь в суд, он назначит судебную экспертизу, и она уже поставит точку. У вас экспертиза против экспертизы, документ против документа", – считает чиновник.
Однако люди с таким заявлением не согласны. По словам Елены Исаевой, если их эксперты не найдут в проекте ЖК нарушений, люди не пойдут в суд, а смирятся со строительством.
"Мы понимаем риски проигрыша в суде и ответственность, которая ложится на жителей (люди должны собрать средства на получение юридической помощи, – прим. ред.). Суд будет коллективный, если он вообще будет. Экспертиза нужна, чтобы мы понимали свои силы. Она покажет, можем ли мы за что-то "зацепиться". Потом мы можем дойти и до Верховного суда. Но если мы не найдём оснований, тогда мы успокоимся. Я лично извинюсь перед Сергеем Калмыковым", – отметила Елена Исаева.
Но если от суда "гущинцы" готовы отказаться, то от митинга – нет (организаторы согласовали его с мэрией). 25 апреля на площади Мира люди будут требовать не только отмены строительства дома на ул. Гущина, но и изменения градостроительных нормативов. По мнению организаторов и участников, это позволит избежать подобных ситуаций в будущем.
"Митинг – формирование и публичное выражение мнения по поводу точечной застройки, неразумной градостроительной политики. Мы не собираемся как бесноватая молодёжь бегать и кричать. Митинги, которые устраивает движение "За зелёный Барнаул", приводят к тому, что принимают краевые законы", – резюмировал Юрий Красильников.
С чего всё началось
В начале апреля жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Горожане обратились к депутатам, общественникам и к чиновникам и выяснили: на площадке компания "Регионстрой" намерена возвести девятиэтажку. Люди были в шоке: расстояние между двумя уже построенными домами менее 50 метров, а если между ними появится ещё один дом, то окна квартир будут смотреть прямо в его стену.
Кроме того, как отмечают "гущинцы", дом строится на участке, на котором "Регионстрой" обещал своим дольщикам (домов № 150/3 и № 150/4) обустроить зелёную зону и парковку.
8 апреля жители многоэтажек провели первое общее собрание (на него пришли более 100 человек), на котором обратились к власти и пообещали выйти на митинг, если те не примут меры.
Комментарии
Все действия жителей бесполезная возня. Земельный участок имеет хозяина. Точка.
24.04.2021 07:25
- гость -
Нет. Надо в договор включать землеотвод под дом.
Чтоб не было желания у застройщика.
Чиновники мэрии думают о своем...,а не об удобствах горожан.В центре дома растут как грибы после дождя,а школ,садиков,поликлиник никто не строит.Парковок нет,дороги узкие,тротуары не везде.Чиновники живут одним днем."После меня хоть потоп"?
Надо сравнить с генпланом.
Естественно, что чиновники города будут стараться показать, что они не причем. Мое мнение, что кто то из них поимел на этой земле хорошую прибыль в свои карманы.
Интересно, как эта земля перешла в собственность, на каких основаниях и для каких целей.
У администрации города жителям бессмысленно искать защиту. Она является шестёркой в руках владельцев строительных компаний, и поэтому будет отстаивать их интересы любой ценой. Интересы жителей мэрии безразличны. Барнаульцы - лишь ресурс, используемый для обогащения
Мы не собираемся как бесноватая молодёжь бегать и кричать.
Юра, кто как обзывается, тот сам так называется.
Капитализм во всей красе
Жителям респект, все правильно делают. Перед судом нужно оценивать шансы(на мой взгляд они есть) а потом идти в суд. Риски очень высоки. Если суд даёт добро на строительство, потом ничего уже не сделаешь, хоть к Путину обращайся, ответ будет суд решил и точка.
Все действия жителей бесполезная возня. Земельный участок имеет хозяина. Точка.
Хозяин тут только у тебя есть. Вот и тявкаешь в защиту его интересов.
Я считаю, что вмешаться в такую ситуацию можно было бы, например, если бы эти дома находились на краю парка, и застройщик каким-то образом завладел частью парка. Тогда можно было бы вмешаться и спасти парк.
А в этой ситуации жители сами обманулись в своих ожиданиях ("девелопер ранее им обещал" от этого пустыря. И теперь идут по пути: Парковку. Если не парковку, то сквер. Если не сквер, то часовню. Даже Бога готовы привлечь на свою сторону...
Я понимаю, что жители этих домов поставили перед собой задачу хоть тушкой, хоть чучелом убрать эту стройку у себя с глаз долой. Но почему они готовы убрать её такой ценой — под окна кому-то другому, или чтобы из-за стройки пострадал будущий парк развлечений и отдыха — я не понимаю!
Если ты у себя на даче выкопал огромный камень, ты же не перетаскиваешь его соседу "пускай он с ним мучается, а не я"...
Жители дома при его сдаче подписали отказ от того участка земли под давлением застройщика. Если бы не отказались, то земля бы была их придомовой.
Откаты получены.
Сделки обмыты.
Назад пути нет
Молодцы! как могут, так и отстаивают свои права, если бы побольше таких было, то этого беспредела в городе со строительством многоэтажных зданий без хотя бы минимальной для удобства жителей инфраструктуры не было бы.
100% нормы нарушены, но даже если не удастся это доказать, вы будете знать , что попытались, а администрация в следующий раз подумает, ставит ли подписи на сомнительных проектах, ведь следующие могут и доказать.
Удачи! Вы- пример для нашего болота
земля народная-ещё чуток времени и никто и никогда не будет заниматься продажей земли нашей.
А про Комяковскую стройку на Невском уже забыли?