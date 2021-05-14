Экономист рассказал, когда наступит новый банковский кризис

Банковские кризисы возникают из-за резкого снижения ликвидности кредитных организаций, когда банки не могут выполнить свои обязательства перед клиентами. Об этом сообщил завкафедрой прикладной экономики Техуниверситета УГМК Дмитрий Воронов.
Он пояснил, что к такому состоянию банки зачастую приходят из-за роста проблемных долгов и массового оттока вкладов. Однако в нынешних реалиях такой исход крайне маловероятен, заверил экономист в беседе с ИА "Прайм".
"Сейчас, наоборот, наблюдается восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка. Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала", – сказал Воронов.
Людям, которые опасаются за свои сбережения, эксперт порекомендовал класть их только в банки с системой страхования вкладов. Безопасная альтернатива – покупка гособлигаций: возможность дефолта по ним крайне мала, а доходность выше, чем у вкладов.
Ранее экономист Андрей Колганов назвал худший вид заработка для малоимущих россиян. По его словам, людям с низким уровнем дохода лучше не заниматься инвестированием, поскольку ценные бумаги принесут им не очень много.
Комментарии
Стеклянные банки с крышкой. Самое надёжное.
кризисы возникают из-за резкого снижения ликвидности кредитных организаций
Во как! А я то думал, что кризисы возникают при перепроизводстве или на оборот, как в россии(