Греция открывается для туристов

14 мая власти Греции заявили о том, что страна открывается для туристов. Прилетающие не обязаны будут проходить карантин.
Министерство туризма Греции обещает туристам безопасный отдых. Все ограничения отменены. Для граждан России возможность слетать в Грецию пока остаётся закрытой, поскольку руководство российской авиации не дало разрешение на чартерные регулярные рейсы в страну, сообщает РИА Новости.
"Регулярное сообщение лишь частично возобновлено. До пандемии было разрешено совершать 24 регулярных рейса Москва – Афины в неделю, были рейсы в столицу Греции из других российских городов, множество рейсов по другим маршрутам, в Салоники, на острова. В соответствии с решением оперативного штаба возобновлено воздушное сообщение по маршруту Москва – Афины", – отметили представители туриндустрии.
Ранее сообщалось, что итальянские власти обновляют туристические визы жителей России, срок действия которых истёк во время пандемии. Посольство Италии запустило процесс, не дожидаясь, когда будет разрешено пересечение границы.
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