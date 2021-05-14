Смертность в Алтайском крае выросла почти на 30%

С января по март 2021 года смертность в Алтайском крае увеличилась на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За первый квартал в регионе умерли 10 141 человек, тогда как в 2929 году – лишь 7 882.
Согласно данным, опубликованным Алтайкрайстатом, за первый квартал в регионе родилось 4665 человек, что также меньше, чем в 2020 году (4838 человек). Естественная убыль населения за три месяца составила 5 476 человек. Таким образом, рост естественной убыли за первые три месяца 2020 года составил почти 76%.
Напомним, что такая тенденция наметилась еще в начале года. Как рассказывал демограф, доцент АлтГУ и РАНХиГС Алексей Еремин, в январе 2021 года в Алтайском крае смертность выросла на 35% в сравнении с первым месяцем 2020-го.
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