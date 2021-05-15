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В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 19 мая

, ИА "Амител"
Жителей региона предупреждают о высоком риске пожаров
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По информации ведомства, до 19 мая высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается на большей части территории.

В связи с этим существует повышенный риск возникновения лесных, степных, а также бытовых пожаров. Сотрудники МЧС призывают не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе и не бросать непотушенные спички и сигареты.

"Принимаются все необходимые меры для стабилизации обстановки. Для защиты населенных пунктов на территории края выставлено 20 временных противопожарных постов (20 единиц техники, 65 человек), — отметили в ведомстве. — Ежедневно в Алтайском крае для не допущения и пресечения возникновения ландшафтных пожаров работают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы".

Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действует особый противопожарный режим. Во время действия этого режима людям запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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