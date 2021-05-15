Виктор Томенко поднялся на пять позиций в российском медиарейтинге

Глава Алтайского края Виктор Томенко занял 41-е место из 85 в медиарейтинге глав российских регионов по результатам деятельности за апрель 2021 года. Итоги исследования компании "Медиалогия" есть в распоряжении amic.ru.
Рейтинг глав регионов строится на основе медиаиндекса, который отражает качество присутствия губернаторов в информационном поле. Величина индекса зависит от цитируемости в СМИ, наличия позитива или негатива, размера и места выхода публикаций и других показателей.
Первую позицию занял мэр Москвы Сергей Собянин. На второй строчке – глава Московской области Андрей Воробьев. Замкнул тройку губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Наименее медийным губернатором страны аналитики назвали Бату Хасикова (Калмыкия.
Первое место сибирского рейтинга "Медиалогия" отдала губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву. На второй строчке – губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на третьей – глава Омской области Александр Бурков. Замкнули пятерку лучших Андрей Травников (Новосибирская область) и Виктор Томенко (Алтайский край).
Стоит отметить, что в сравнении с прошлым месяцем Виктор Томенко в общероссийском рейтинге поднялся на пять позиций, а в сибирском – на одну.
Напомним, по итогам 2020 года Томенко занял 45-е место в медиарейтинге глав российских регионов.
Комментарии