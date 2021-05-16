Ливень, гром и молнии. Как Барнаул встретил первую майскую грозу

Фото: vk.com/barneos22 / amic.ru
В Барнауле прошел краткосрочный, но внушительный ливень со всеми атрибутами грозы: с громом и молниями.
Это первая полноценная майская гроза. Она привнесла "изюминку" в необычно жаркую и сухую середины марта.
Мы собрали фотографии, которыми поделились пользователи соцсетей, а также журналисты amic.ru.
Напомним, в Алтайском крае еще на несколько дней продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса.
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