Власти предложили расширить использование материнского капитала

Вице-премьер Татьяна Голикова предлагает расширить возможности использования материнского капитала. Об этом сообщают "Известия".
По данным издания, она предлагает разрешить тратить средства на строительство или реконструкцию дома после рождения ребёнка и на образование у индивидуальных предпринимателей.
Сообщается, что Голикова обратилась с предложением к президенту. Если глава государства одобрит её идею, то вице-премьер подготовит письмо для обращения в Минтруд.
В министерстве заявили, что пока им подобных инициатив не поступало.
Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать материнский капитал мужчинам, которые являются единственными усыновителями детей, а также семьям, не воспользовавшимся мерой поддержки ранее, на третьего и последующих детей.
Комментарии
Пусть как хотят так и используют.
да что мелочиться то выдать наличкой сразу пару мильонов да и все
О, щас образование-то попрёт!!!